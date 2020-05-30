Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Имеющиеся у американских граждан видеозаписи и фотографии с места убийства афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе (штат Миннесота) запросило 29 мая Федеральное бюро расследований (ФБР) на своей странице в Twitter.

«Если у вас есть информация, фотографии или видео того, что произошло до, во время или после инцидента, пожалуйста, передайте их», — говорится в сообщении.

В спецслужбе добавили, что запрос сделан для того, чтобы общественность помогла в расследовании инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая полицейские из Миннеаполиса убили темнокожего мужчину во время задержания. Стражи порядка просто задушили его ногой, прижав горлом к асфальту. Инцидент вызвал гнев местного населения, которое собралось на стихийные акции протеста, в штате началось расследование.

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