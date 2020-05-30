Тегеран, , 08:39 — REGNUM 29 мая глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 114 931 человек из общего числа 146 668 заражённых коронавирусом (COVID-19) выжили и выздоровели. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский чиновник отметил, что в общей сложности COVID-19 унёс жизни 7 677 человек в Иране. По его словам, за последние сутки в стране было выявлено 2819 новых случаев заражения.

«За последние 24 часа 50 человек скончались от смертельного вируса», —заявил Джаханпур. Он также подчеркнул, что в настоящий момент 2547 человек находятся в критическом состоянии.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране регулярно производится дезинфекция общественных мест.