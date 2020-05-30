Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Количество заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах снижается по всей стране, заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.

«Новые случаи и смерти сокращаются по всей стране», — заявил он.

Трамп также пообещал 30 мая представить полноценный отчет о проведении тестов на выявление коронавируса в Соединенных Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Всемирную организацию здравоохранения и Китай в распространении коронавируса нового типа. По мнению Трампа, ВОЗ и Пекин не предоставили вовремя необходимую информацию о новой инфекции.

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