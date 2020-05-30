Аддис-Абеба, , 00:52 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 137 человек, сообщает эфиопское министерство здравоохранения в официальном заявлении.

По его данным, за 29 мая в стране провели 5015 тестов на выявление инфекции. Из них 137 показали положительный результат. Всего с начала пандемии в Эфиопии выявили 968 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Из них 197 пациентов уже вылечились и были выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, к 27 мая в странах Африки от осложнений COVID-19 скончались 3589 человек. Всего на континенте было выявлено 119 391 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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