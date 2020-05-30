Ростов-на-Дону, , 00:50 — REGNUM Создание моногоспиталя для пациентов с туберкулёзом и ВИЧ в Новочеркасске Ростовской области министр здравоохранения региона Татьяна Быковская назвала превентивной мерой, передаёт ИА REGNUM.

«На сегодняшний день это [создание моногоспиталя] превентивная мера. Мы столкнулись с экстренной ситуацией, когда у первого гемодиализного пациента появился коронавирус. И мы в экстренном порядке вынуждены были на территории ЦГБ [горбольницы №1 имени Семашко в Ростове-на-Дону] в одном из боксов организовывать гемодиализное место для того, чтобы пациенты с хронической почечной недостаточностью могли получать лечение. Их сегодня у нас уже трое, и они получают лечение именно здесь», — уточнила глава ведомства.

По её словам, создание моногоспиталя в Новочеркасске поможет избежать экстренной ситуации в случае выявления носителей коронавируса среди больных туберкулёзом, так как таким пациентам необходимо «проводить специфическое лечение, которое будет отличаться от лечения обычного пациента без такого грозного заболевания».

ИА REGNUM ранее сообщало, что госпиталь для пациентов с подтверждённым результатом анализа на коронавирус, где будут проходить лечение лица с ВИЧ-инфекцией и болеющие туберкулёзом, будет создан на базе филиала областного клинического центра фтизиопульмонологии в Новочеркасске.

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