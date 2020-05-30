Ростов-на-Дону, , 00:39 — REGNUM Больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону, где в настоящее время из-за коронавируса закрыты на карантин три отделения, министр здравоохранения региона Татьяна Быковская назвала «пороховой бочкой», передаёт ИА REGNUM.

«БСМП — это самая большая пороховая бочка, потому что она принимает пациентов «с колёс». Руководство лечебного учреждения делает всё, чтобы этот занос предотвратить. Закрытие отделения не означает, что все заражены. Это означает, что туда попал пациент или сотрудник с коронавирусом», — уточнила в ходе онлайн-брифинга министр.

По её словам, носители коронавируса из лечебного учреждения выводятся, а остальные сотрудники отделения и пациенты находятся на особом контроле. Во время карантина ни выписка, ни приём не проводятся. Пациенты при этом не пострадают, их перераспределят по лечебным учреждениям соответствующего профиля.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в БСМП Ростова-на-Дону из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на карантин закрыто три отделения — 3-й кардиологии, куда поступил носитель с SARS-CoV-2, урологии и хирургии.

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