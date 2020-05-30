Миннеаполис, США, , 00:38 — REGNUM Решение объявить комендантский в американском городе Миннеаполис из-за непрекращающихся беспорядков принял его мэр Джейкоб Фрей. Об этом он написал 29 мая в своем сайте.

Режим будет действовать двое суток с 20.00 вечера до 6.00 утра. В случае нарушения комендантского часа граждан ждет штраф до $1000 или лишение свободы на срок до 90 дней.

Данное правило не распространяется на сотрудников правоохранительных органов, нацгвардии, оперативных служб и СМИ, а также на бездомных и для тех, кто «вынужден скрываться от опасности».

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки охватили Миннеаполис после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан полицейскими.

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