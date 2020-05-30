Владимир, , 00:33 — REGNUM Во Владимирской области с 30 мая начался первый этап снятия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие документы 29 мая подписал губернатор Владимир Сипягин.

На первом этапе откроется часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Разрешено работать тем из них, у которых есть отдельный вход с улицы, площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров и есть возможность обеспечить одновременное пребывание на четырёх квадратных метрах зала не более одного человека.

Жителям региона по одному и по двое разрешили заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, гулять на улице, соблюдая дистанцию в 1,5 метра и исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

Снятие ограничений не распространяется на людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. В магазинах и общественных местах владимирцы должны находиться в масках.

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