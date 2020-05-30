Анкара, , 00:18 — REGNUM В Турции 30 и 31 мая в 15 провинциях вновь будет введен комендантский час. Об этом 29 мая объявили власти страны.

Уточняется, что комендантский час вводится в Стамбуле, Анкаре, Измире, Балыкесире, Бурсе, Эскишехире, Газиантепе, Кайсери, Коджаэли, Конье, Манисе, Сакарье, Самсуне, Ване и Зонгулдаке.

Власти Турции обещают, что это последние выходные, когда вводится комендантский час из-за пандемии коронавируса. С помощью этой меры власти пытаются удержать граждан от контактов друг с другом.