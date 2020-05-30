Курск, , 00:01 — REGNUM В Курской области с 1 июня по рекомендации главного санитарного врача региона стартует первый этап снятия ограничительных мер. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Среднее число людей, которых заражает один носитель коронавируса, составляет 0,84. Количество проводимых тестов на 100 тысяч человек — 120,3. Из всех имеющихся коек свободно 50%. С учётом этих показателей было решено возобновить работу непродовольственных магазинов. Откроются спортивные площадки на открытом воздухе, парки и скверы, детские площадки и кладбища. Отменяются маршрутные листы и двухнедельный карантин для приехавших из других регионов страны, а также возобновляется льготный проезд на транспорте.

Снятие ограничений не распространяется на людей старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В общественных местах курянам нужно будет соблюдать дистанцию в полтора-два метра.

«Рекомендации по дистанционной работе сохраняются, а начало купального сезона сдвинуто на 15 июня. Буду с коллегами постоянно мониторить развитие эпидситуации. Если появится такая возможность, в дальнейшем продолжу ослабление ограничений. В первую очередь мы рассмотрим с 8 июня возобновление плановой работы стоматологий и с 15 июня открытие летних кафе и веранд. Все остальные ограничения продолжают действовать до 14 июня», — рассказал губернатор.

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