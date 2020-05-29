Москва, , 23:51 — REGNUM В Москве за последние сутки умерли 78 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает 29 мая оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса.

С учётом этих данных общее число жертв эпидемии коронавируса превысило в Москве 2400 человек.

На данный момент в списках умерших 2408 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в России проведено более 10 млн тестов на коронавирус, выявлено более 387 тыс. случаев заражения, умерли от COVID-19 4374 человека, более 159 тыс. признаны вылечившимися.

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