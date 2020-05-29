Москва, , 23:49 — REGNUM Коронавирусная инфекция по состоянию на 29 мая выявлена у 1519 российских военнослужащих, что на 16 человек меньше, чем сообщалось днём ранее. Такие данные приводятся в информационном бюллетене Министерства обороны.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1519 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в госпиталях Минобороны проходят лечение 683 человека, в изоляторах по месту службы содержатся 345 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения находятся 24 военнослужащих, ещё 467 — изолированы на дому.

По данным ведомства, в настоящее время в тяжёлом состоянии находятся четверо военнослужащих с COVID-19, ещё пятеро — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за сутки после прохождения лечения выздоровело 87 военнослужащих. Общая численность выздоровевших увеличилась до 3415 человек.

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