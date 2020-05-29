Женева, Швейцария, , 23:38 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 107 740 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 29 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, общее число выявленных инфицированных за весь период с начала пандемии достигло 5 701 337 человек.

Сообщается также, что за сутки в мире подтверждено 4354 новых случая летального исхода пациентов с COVID-19, общее число умерших возросло до 107 740 человек.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 104 505 новых случаях заражения и 4221 умершем от COVID-19.