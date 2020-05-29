Астрахань, , 23:37 — REGNUM Астраханский областной суд 28 мая пересмотрел уголовное дело в отношении врача-психиатра Александра Шишлова, переквалифицировав статью обвинения, и вынес новый приговор, сообщил портал «Арбуз Today».

Как уже сообщало ИА REGNUM, пациент Шишлова, которого он в 2017 году рекомендовал перевести из психиатрического стационара на амбулаторное лечение, во время рецидива на свободе убил свою сестру и её маленькую дочь и был убит при задержании. Психиатра приговорили к двум годам колонии-поселения за халатность, повлекшую смерть человека.

Медицинское сообщество и политики встали на сторону психиатра. Защите Шишлова удалось добиться отмены приговора и пересмотра уголовного дела. До этого врач пять месяцев провёл в колонии в Калмыкии.

После пересмотра дела обвинение было переквалифицировано по статье «Халатность». По этой статье Шишлова снова признали виновным, но назначили менее строгое наказание — год исправительных работ — и сразу же отменили его с учётом уже отбытого срока.

Несмотря на то, что психиатру теперь не грозит наказание, его защита намерена снова обжаловать приговор, чтобы Александра Шишлова признали полностью невиновным.

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