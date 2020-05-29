Каир, , 23:11 — REGNUM Количество подтверждённых случаев COVID-19 в Египте достигло 22 082, причём за последние сутки прирост оказался максимальным с начала пандемии, сообщили 29 мая в египетском минздраве.

Общее количество летальных исходов среди египтян с выявленной коронавирусной инфекцией достигло 879, причём за последние сутки — 34, число людей, победивших болезнь, составляет в Египте 5511.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки также был зарегистрирован антирекорд Египта по числу заболевших.

Читайте ранее в этом сюжете: В Египте выявили более тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки