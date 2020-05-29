Нижний Новгород, , 22:43 — REGNUM С 29 мая в Нижнем Новгороде разрешена работа спортивных сооружений и объектов спорта для проведения тренировок спортсменов высокого класса и профессиональных спортклубов, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Такое дополнение внес в Указ о режиме повышенной готовности губернатор области Глеб Никитин.

«Мы понимаем, как важно для профессиональных спортсменов регулярно работать над своей физической подготовкой. Им не обойтись без специального инвентаря, который есть на площадках. Поэтому такие объекты начнут работать, благодаря чему профессиональные спортклубы и спортсмены высокого класса смогут продолжить тренировки.

Отмечу, что при этом будут соблюдаться все санитарные и противоэпидемические меры, массовое проведение тренировок недопустимо. В остальном спортсмены, как и остальные жители региона, должны соблюдать самоизоляцию», — отметил губернатор.

Напомним, в Нижегородской области начался второй этап снятия ограничений повышенной готовности. Возобновление работы обычных спортивных учреждений планируется на третьем этапе.