Москва, , 22:40 — REGNUM В Москве в ночь на субботу, 30 мая, ожидаются сильный дождь с градом и порывистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 03:00 местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 12−17 метров, град», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что во время грозы резко ухудшается видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, в связи с чем призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Гражданам рекомендовано во время грозы не находиться вблизи водоёмов, при сильном ветре обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять без присмотра детей.