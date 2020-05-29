Ашхабад, 29 мая 2020, 22:33 — REGNUM Руководство госагентства «Туркменские речные и морские пути» обсудило с представителями Всемирной организации здравоохранения особенности профилактики коронавируса среди работников морского транспорта, передает «Turkmenportal».
Участие в видеоконференции также приняли представители Международной морской организации и Международной организации труда.
Делегаты отметили позитивный опыт Туркмении по предотвращению проникновения коронавируса на территории страны за счет профилактических мер, в частности, дезинфекции грузов.
ИА REGNUM напоминает, что власти Туркмении по-прежнему утверждают, что в стране отсутствуют граждане, заразившиеся коронавирусной инфекцией.
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