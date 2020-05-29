Ашхабад, , 22:14 — REGNUM В Туркмении многие родители выпускников школ вынуждены брать деньги в долг, чтобы их дети могли отпраздновать последний звонок. На это им приходится тратить в среднем от 3500 до 4500 манатов (от 71 000 до 91 500 рублей), передает «Хроника Туркменистана».

Так, фотоальбом выпускника обходится родителям в 260 манатов (5300 рублей), отрез для платья — 860 манатов (17 500 рублей) — без учета пошива и элементов национального костюма, подарки директору школы, завучу и классному руководителю — по 300 манатов (6100 рублей).

Издание отмечает, что коррупция в управлениях образования позволяет выпускникам нелегально улучшить оценки в аттестатах: за каждую четверку они платят по 50 манатов (1010 рублей), а за пятерку — по 100 манатов (2020 рублей).