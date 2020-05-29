Вашингтон, , 22:00 — REGNUM Число заражённых коронавирусом достигло в Вооруженных силах США 9449 человек, указано 29 мая в официальных сводках Пентагона.

Положительный результат тестирования на коронавирус выявлен у 6278 военнослужащих, 1083 членов их семей, 1475 сотрудников гражданского персонала и 613 работников компаний-подрядчиков Пентагона.

В списках умерших от COVID-19 числится 36 человек, из них трое военнослужащих, пятеро членов их семей, 19 гражданских специалистов и девять человек из персонала компаний-подрядчиков.

Госпитализация потребовалась 428 заболевшим COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, всего в США выявлено более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 101 тыс. смертей от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Туркмении: странам СНГ нужна научная дипломатия для борьбы с COVID-19