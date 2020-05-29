Душанбе, , 21:51 — REGNUM За последние сутки в Таджикистане коронавирус обнаружен у 123 человек. Такие данные по состоянию на вечер 29 мая приводит минздрав страны.

За всё время наблюдений в Таджикистане наличие SARS-CoV-2 подтвердилось у 3686 человек. На счету у нового штамма коронавируса, согласно официальной статистике, в этой стране 47 летальных исходов. Излечились 1769 человек, 95 из них признаны здоровыми за последние сутки.

Отметим, что в Таджикистане уже пятый день подряд снижается число новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.