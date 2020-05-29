Анкара, , 21:49 — REGNUM В Турции за последние сутки выявлен 1141 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 29 мая сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, общее число выявленных инфицированных в стране возросло до 162 120 человек.

Министр также сообщил, что за сутки в Турции скончались ещё 28 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 4489.

За весь период с начала эпидемии коронавируса в Турции излечились 125 968 пациентов, в том числе 1599 — за последние сутки.

Напомним, днём ранее в Турции было выявлено 1182 новых случая заражения коронавирусом, 30 пациентов скончались.