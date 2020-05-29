Нью-Йорк, США, , 21:45 — REGNUM За последние сутки в штате Нью-Йорк было зарегистрировано рекордно низкое число смертей от COVID-19, заявил 29 мая губернатор штата Эндрю Куомо.

По его информации, за день умерли 67 человек с диагнозом COVID-19. Из них в больницах умерли 46 человек, а ещё 21 скончался в домах престарелых.

Куомо напомнил, что за день до этого в штате умерли от вызванных коронавирусом заболеваний 74 человека, а на пике эпидемии в штате ежедневно умирали свыше 700 человек.

Всего в штате от COVID-19 умерли 24 619 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, всего в США выявлено более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 101 тыс. смертей от COVID-19.

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