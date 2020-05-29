Париж, , 21:35 — REGNUM Во Франции за последние сутки скончались 52 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 29 мая генеральная дирекция здравоохранения страны.

Уточняется, общее число подтверждённых случаев летального исхода больных COVID-19 в стране достигло 28 714. Из низ 18 387 пациентов скончались в больницах, 10 327 человек — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Сообщается также, что за сутки в больницы Франции было доставлено 255 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за период с начала эпидемии было госпитализировано 101 390 человек.

На сегодняшний день в больницах остаются 14 659 пациентов, в том числе 1361 человек находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

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