Найроби, , 21:33 — REGNUM Положительный результат дал тест на коронавирус жены президента Бурунди Дениз Букуми Нкурунзизы, сообщает 29 мая CGTN Africa.

Нкурунзиза после подтверждения заражения коронавирусом была госпитализирована: её самолётом доставили в аэропорт Найроби, а оттуда — в столичную больницу Кении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бурунди три дня назад опровергли слухи о заражении коронавирусной инфекцией министра здравоохранения. Сейчас в стране зарегистрировано 42 случая COVID-19, причём один закончился смертью.

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