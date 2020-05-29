Лондон, , 21:23 — REGNUM На территории Британии за последние сутки 324 умерли человека с диагнозом COVID-19, сообщает 29 мая официальный сайт британского правительства.

По словам главы минфина Британии Риши Сунака, общее число умерших от COVID-19 в стране достигло 38 161.

Кроме того, правительство сообщает, что за сутки выявлено 2095 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число таких случаев достигло 271 222.

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