Екатеринбург, , 08:36 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил тайм-аут по вопросу о снятии запретов по коронавирусу. Об этом глава региона заявил в Instagram.

Куйвашев акцентировал внимание своих подписчиков, что вся ответственность по ситуации с экономикой региона и заболеваемостью COVID-19 лежит на нём. Одни просят губернатора снять ограничения, другие — предупреждают о возможных вспышках инфекции.

«Дайте мне ещё два дня. Посмотрим статистику за выходные, и к понедельнику (1 июня) я расскажу вам о своем решении», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, «режим повышенной готовности» в Свердловской области действует до 1 июня 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня

Читайте развитие сюжета: Министр здравоохранения РФ посетит с рабочим визитом Башкирию