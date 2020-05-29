Москва, , 20:20 — REGNUM Нам предстоит пережить еще несколько «свечей» заболевания, считает эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом Александр Эдигер. Об этом он завил 29 мая ИА REGNUM, отвечая на вопрос, стоит ли ждать второй волны заболевания коронавирусом.

«Я гарантирую, что будет определенный всплеск. Это не вторая волна, это просто несколько так называемых свечей заболевания. И причиной будет не снятие масочного режима, а просто увеличение числа контактов, которые, несомненно, будут», — отметил эксперт.

«Да, мы можем пустить людей в парки «подышать свежим воздухом». Но при прогулке, когда мимо вас проносится несколько бегунов и собачников, вы получаете примерно семь контактов с чужим биологическим материалом. Это и будет тот самый «свежий воздух», — пояснил он.

По словам Эдигера, занятия спортом в маске — это бред: «Если любой человек или ребенок в маске будет заниматься спортом, то легко получит себе эмфизему легких. Это ужасная штука, которую вполне можно нажить подобным глупым образом. Поэтому делать этого не надо».