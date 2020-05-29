Славгород, Алтайский край, , 20:00 — REGNUM Уголовное дело о взятке в особо крупном размере возбудили 29 мая в отношении главы города Славгорода (Алтайский край) Сергея Горбунова, заявила старший помощник главы регионального управления СКР Людмила Рязанцева.

Горбунов стал фигурантом дела, возбуждённого по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. Взятку в размере более двух миллионов рублей он, по версии следствия, получил сегодня, 29 мая, от директора одной из фирм.

Рязанцева «Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе общества в качестве поставщика угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки».

По словам представителя СКР, Горбунов при задержании «попытался избавиться от денежных средств, однако его противоправные действия были пресечены». Следствие будет просить суд заключить чиновникам под стражу.

Ранее о задержании Горбунова за крупную взятку ИА REGNUM сообщили в МВД Алтайского края.

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