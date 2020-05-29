Кострома, , 19:49 — REGNUM В Костромской области предприниматель разобрал сельскую дорогу, состоящую из бетонных плит. Об этом 29 мая сообщает региональное УМВД. Инцидент произошёл в деревне Козлово, расположенной в Костромском районе.

«Украденная» дорога в костромской глубинке 44.мвд.рф

Интересно, что часть плит предприимчивый делец успел продать в соседнюю Ивановскую область. В ответ на претензии правоохранителей руководитель организации, проводившей демонтаж, предоставил сомнительный договор 1994 года. Он был получен в столичной фирме.

«Мало того, что сам документ вызывал определенные сомнения, так в нем еще и ни слова не говорилось о предмете спора», — пояснили в УМВД.

Дорожное покрытие в деревне Козлово было передано в административную собственность района в 2006 году. Те плиты, которые предприниматель не успел продать, возвращены представителям администрации Кузнецовского сельского поселения. В отношении руководителя фирмы проводится проверка.

По информации «Российской газеты», подобные истории для региона — не редкость. Так, в прошлом году бизнесмены покушались на «бетонку» в Галичском районе области. Цена каждой плиты при перепродаже может достигать 5 тысяч рублей. Демонтировать бизнесмены предпочитают отдалённые дороги — расчёт идёт на то, что пропажу власти и местные жители обнаружат не скоро.