Москва, , 19:48 — REGNUM Темпы ежедневного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в России снизились в 11,8 раза по сравнению с началом апреля. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.

«Уже на протяжении нескольких дней мы фиксируем ежедневный прирост на уровне 2,3%», — сказала она.

Ранее вице-премьер сообщила, что тесты на коронавирусную инфекцию по состоянию на 29 мая сдали более 9,3 млн граждан России.

Читайте ранее в этом сюжете: Голикова: тесты на коронавирус сдали более 9 млн жителей России