Санкт-Петербург, , 19:51 — REGNUM Консульство Финляндии в Петербурге передумало начинать прием с 1 июня. Об этом сообщают представители дипломатического ведомства в официальных группах в социальных сетях.

Ранее консульство собиралось начать прием заявок на вид на жительство с 1 июня, но теперь решило отложить открытие на две недели. Не будут принимать и заявления на оформление шенгенской визы.

Исключения сделаны для дипломатов и членов их семьи, водителей и лиц, выезжающих на похороны. Они смогут обратиться в консульство с 1 июня 2020 года.

«Распоряжение распространяется на все участки сухопутной государственной границы Российской Федерации, включая железнодорожное, автомобильное и водное сообщение», — сообщили представители консульства.

На международные грузоперевозки эти ограничения никак не распространяются, уточнили в дипломатическом представительстве.

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