Москва, , 19:38 — REGNUM Установить административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время суток с правом составления протоколов о нарушениях полицейскими предлагается в проекте нового Кодекса об административной ответственности (КоАП). Об этом 29 мая сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.

В сообщении сказано о предложении закрепить в проекте нового КоАП состав административного правонарушения за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, с 23:00 до 07:00 часов в том числе в жилых помещениях.

При этом сотрудники полиции получают право составлять протоколы о административных правонарушениях подобного рода. Правом рассмотрения дел о таких административных правонарушениях будут обладать мировые судьи.

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