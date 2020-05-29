Москва, , 19:37 — REGNUM Тесты на коронавирусную инфекцию по состоянию на 29 мая сдали 9,3 млн граждан России. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день проведено более 10 млн исследований, а количество граждан, которые прошли эти исследования, составляет 9 млн 354 тысячи человек», — сказала она.

Голикова отметил, что это «серьёзные цифры», дающие основание полагать, что в России выявляется «максимальное число случаев заражения, которое возможно на сегодняшний день».

Согласно последним официальным данным, всего в России выявлено 387 623 случая заражения коронавирусом, 8572 из которых — за последние сутки. Скончались 4374 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 159 257 пациентов.

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