Симферополь, , 19:36 — REGNUM Рестораны и кафе с площадками на открытом воздухе смогут работать в Крыму с 1 июня, сообщил в facebook 29 июня глава республики Сергей Аксёнов.

«Допускается деятельность мест общественного питания, которые находятся на открытом воздухе (летние площадки и террасы). Для того чтобы упростить деятельность подобных организаций, будет подготовлен нормативный акт Республики Крым о том, что учреждениям, готовым организовать летние площадки, муниципальные образования смогут предоставлять земельные участки по отдельной бесконкурсной процедуре», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня разрешена также работа летних площадок ресторанов в Севастополе — за исключением банкетов и корпоративов.

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