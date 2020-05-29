Киров, , 19:34 — REGNUM Семеро детей оказались заражены коронавирусом в одном из детских садов Кирова, сообщает 29 мая портал progorod43.

Воспитанников сада № 84 на проезде Шаляпина госпитализировали в инфекционные отделения. В домашнем карантине находятся ещё 16 детей из этой детсадовской группы, у которых пока не выявлен вирус.

Дошкольное учреждение закрыто до 2 июня.

Также вирус выявлен в одном их банков Кирова — у 11 его работников. В карантине находятся примерно 60 сотрудников учреждения.

Таким образом, в Кировской области выявлено всего шесть очагов заражений COVID-19, причём четыре из них — в столице региона.

На сегодняшний день в Кировской области зарегистрировано 1675 случаев COVID-19, 950 пациентов выздоровели. За сутки 28 мая в регионе выявлено 93 новых случаев: 78 человек с симптомами вируса, 15 — бессимптомные.

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