Тюмень, , 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор 29 мая.

«Значение показателя распространения коронавирусной инфекции 0,8 даёт мне право подписать распоряжение о втором этапе снятия ограничений с 1 июня. Будет разрешено работать непродовольственным магазинам площадью до 800 квадратных метров и образовательным организациям, которые оказывают услуги профессионального образования, например автошколам», — пояснил Александр Моор.

По словам главы Тюменской области, торгово-развлекательные центры, точки общепита и фитнес-центры откроются на третьем этапе снятия ограничений, когда «ковидный» коэффициент будет ниже 0,5.

Если нынешняя динамика снижения заражений коронавирусом в Тюменской области сохранится, то во второй декаде июня можно будет перейти к третьему этапу, отметил Моор.