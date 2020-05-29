Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор 29 мая.
По словам главы Тюменской области, торгово-развлекательные центры, точки общепита и фитнес-центры откроются на третьем этапе снятия ограничений, когда «ковидный» коэффициент будет ниже 0,5.
Если нынешняя динамика снижения заражений коронавирусом в Тюменской области сохранится, то во второй декаде июня можно будет перейти к третьему этапу, отметил Моор.