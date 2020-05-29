Ульяновск, , 19:34 — REGNUM В Ульяновской области бессимптомно COVID-19 протекает у 35% пациентов, в тяжёлой форме заболевание проходит у 1,1% заражённых. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

29 мая зарегистрировано 98 новых носителей коронавируса, общее число достигло 2396. По данным ведомства, 32,97% заразившихся — люди старше 50 лет (781 человек), 30,18% — жители в возрасте 30−49 лет (715 человек), почти 18% — это граждане старше 65 лет (426 случаев).

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что заболевание COVID-19 протекает в лёгкой форме у 45,46% пациентов (1077 человек), без клинических проявлений болезнь проходит у 34,74% заражённых (823 человек). Состояние средней и тяжёлой степени тяжести отмечено соответственно у 443 (18,7% от общего числа носителей коронавируса) и 26 пациентов (1,1%).

Напомним, что в Ульяновской области выздоровели 634 пациента с COVID-19, скончались восемь человек.

Всего в Ульяновской области проведено 57 653 теста на наличие новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье на 29 мая выявили 1076 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных заражений достигло 36 965. Наибольшее число носителей коронавируса выявлено в Нижегородской области и Башкирии — соответственно 9244 и 3105, минимальное — в Кировской области и Удмуртии, 1551 и 605 соответственно.

Переболели COVID-19 в Поволжье 17 931 человек.

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