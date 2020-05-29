Магас, , 19:27 — REGNUM В Ингушетии режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен еще на неделю — до 7 июня. Такое решение было принято сегодня, 29 мая, в ходе совещания оперативного штаба, сообщили в пресс-службе главы региона.

По словам главы республики Махмуда-Али Калиматова, хотя предыдущие два месяца самоизоляции дали свои результаты, готовности к поэтапному выходу из режима пока нет. Если во время первых двух недель священного месяца Рамадан было зафиксировано устойчивое снижение числа вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, то на последней неделе поста вновь начался рост числа заболевших, отметил ингушский лидер.

Калиматов подчеркнул, что следующая неделя станет «своего рода инкубационным периодом после праздничных дней». По её итогам станет ясно, какие решения в дальнейшем будет принимать оперативный штаб.