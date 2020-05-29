Рыбинск, Ярославская область, , 19:18 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области на карантин из-за коронавируса впервые закрыта дежурная группа детского сада № 110. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный канал оперштаба правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на карантин из-за коронавируса закрыто 8 детских садов в Ярославле и в Ростове Великом, теперь в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на две недели прекратила работать дежурная группа детского сада в Рыбинске.

Детский сад № 110 Dou110.rybadm.ru

«Основанием является положительный тест на коронавирусную инфекцию одного из родителей. Дежурную группу посещали четыре малыша. Их родители и шесть сотрудников детского сада отправляются на самоизоляцию, им будет оформлен больничный лист. Помещения, мебель и игрушки будут продезинфицированы и обработаны антисептиком. В детском саду функционируют две дежурных группы, одна из них продолжит работу, при этом санитарно-гигиенические меры будут усилены», — заявила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Дошкольное учреждение исторически связано с Рыбинским заводом дорожных машин «Раскат», но ведомственным не является с 2003 года.

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