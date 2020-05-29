Екатеринбург, , 19:01 — REGNUM Видеоролики схиигумена Сергия (Романова) проверят на экстремизм. Заявление в полицию написал житель Екатеринбурга Михаил Т.

Горожанин попросил полицию проверить выступления экс-духовника депутата Госдумы Натальи Поклонской. Сергий призывал не повиноваться санитарным требованиям властей и заявлял, что коронавирус — это выдумка.

Срок проверки продлили до 26 июня 2020 года, как сообщили Томаткину в МВД, передаёт 66.ру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее схиигумена запретили в священнослужении. Перед этим его лишили права проповедовать, однако Сергий не удержался и всё-таки выступил с проповедью на YouTube.

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