Сеул, , 18:59 — REGNUM Продлившаяся почти год протестная акция бывшего сотрудника компании Samsung Ким Ен Хи завершилась 29 мая, сообщают южнокорейские СМИ.

Мужчина, протестовавший против своих бывших работодателей, спустился с башни в центре Сеула. Такое решение он принял, поскольку Samsung «утрясла» проблему.

Напомним, житель Сеула прожил на башне в центре города в знак протеста против руководства компании почти год — с 10 июня 2019 г. Высота башни составлять порядка двух десятков метров.

Ким протестовал против увольнения из Samsung, которое произошло в 90-х годах. Его «попросили» с работы после того, как он начал формировать профсоюз.