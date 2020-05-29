Санкт-Петербург, , 19:05 — REGNUM Льготный проездной в электричках Петербурга в сторону Ленобласти можно будет оформить только в один конец. Такой порядок установили в регионе с 1 по 14 июня, сообщают в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Пригородная электричка Дарья Драй © ИА REGNUM

Право на льготный проезд в электричках Петербурга с 1 по 14 июня будут иметь пенсионеры, матери-героини, обладатели ордена «Родительская слава», граждане «предпенсионного» возраста, дети-сироты, студенты-очники и школьники.

Если льготники вознамерятся проехать на электричке в пределах Петербурга, то они смогут оформить билет, как обычно. Однако при следовании на дачу — в жилые или садовые дома — на территории Ленобласти, льготный проезд им оформят только в один конец: по направлению из Петербурга.

Оформить билет можно будет в день поездки или заранее за 1−10 дней в петербургских кассах и в поездах пригородного сообщения.

При этом льготные проездные в эти две недели не будут оформлять ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны и жертвам политических репрессий. Заметим, все они подпадают под категорию «пенсионеры» или «лица предпенсионного возраста».

Кроме того, СЗППК решила с 31 мая усилить сообщение между Петербургом и Ленобластью в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока.

Наибольшие изменения произойдут на «дачных» направлениях: Лужском, Выборгском, Приозерском, Ириновском и Витебском. По итогам ежедневного мониторига при росте пассажиропотока интенсивность движения могут поднять.