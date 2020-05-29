Москва, , 18:55 — REGNUM У 61-летней российской актрисы Натальи Вавиловой, известной своей ролью в кинофильме «Москва слезам не верит», обнаружен коронавирус. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил редактор Георгий Сааков.

«Скорейшего выздоровления … актрисе Наталье Вавиловой», — написал Сааков.

Напомним, что наибольшую известность Вавиловой принесла роль Александры в картине режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Также Вавилова снималась в таких картинах, как «Не ходите, девки, замуж», «Ученик лекаря», «Розыгрыш», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее от COVID-19 скончался супруг Вавиловой 81-летний режиссер Самвел Гаспаров.