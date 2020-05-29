Рим, , 18:52 — REGNUM

По данным на вечер пятницы, 29 мая, в Италии умерли 33 229 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 87 (днём ранее — на 70), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 152 844 человека, за день этот показатель увеличился на 2240 (днем ранее — на 3503).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 516 (днем ранее — на 593). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 232 248. В настоящее время заражены 46 175 человек — на 1811 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже около месяца.