Миннеаполис, США, , 18:50 — REGNUM Массовые беспорядки в американском городе Миннеаполисе были вызваны проблемами более глубокими, нежели расизм. Об этом сообщает 29 мая издание American Thinker.

Практика жестокого обращения с афроамерикацами и латиноамериканцами до сих пор не изжита в американском обществе, отмечают эксперты. По данным журнала American Journal of Public Health, в период с 2012 по 2018 год в день от рук полиции в США погибали 2,8 человек. При этом на 100 тыс. задержанных полицией приходится до 2,4 погибших афроамериканца и до 1,2 латиноамериканца, доля белых составляет до 0,7 человека. То есть, согласно официальным данным, афроамериканцы и латиноамериканцы подвержены более высокому риску смерти в США, в том числе и от рук полиции.

Отмечается, что очень часто полицейские в США при задержании и при принятии решений об аресте руководствуются расовыми предрассудками. При этом сотрудникам полиции в стране дозволено намного больше, нежели в других странах. И время от времени это приводит к инцидентам, подобным произошедшему в Миннеаполисе.

Но помимо этих причин ситуацию усугубляет и экономический кризис в США, усугублённый пандемией коронавируса. Согласно последним данным, в США потеряли работу около 40 млн человек, что составляет абсолютный рекорд за всю историю страны. Именно поэтому к беспорядкам в Миннеаполисе присоединилась и белая часть населения, недовольная ухудшением социально-экономического положения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что демократы в США потребовали расследовать случаи проявления расизма в полиции.

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