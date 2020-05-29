Москва, , 18:41 — REGNUM Эксперты Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, Национального туристического союза и рабочей группы Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных промышленных предприятиях Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» предлагают организовать противовирусный коридор до мест организации отдыха. В частности, речь идет о необходимости формирования организованных групп отдыхающих, включая логистику и весь процесс отдыха.

«Необходимо проработать комплексный̆ подход по безопасности работников наших предприятий, как индивидуалов, так и коллективов, начиная от пункта «А» (место, город отправления) до пункта «Б» (место отдыха), — сообщил Олег Московский, руководитель рабочей группы по противодействию коронавирусу Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных промышленных предприятиях Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

Для безопасного отдыха эксперты предлагают, как самостоятельно, так и через туроператоров формировать сотрудников предприятий в большие и малые группы и планировать организованные заезды по сменам. Привозить данные группы предлагается на период две недели и проводить в отеле необходимую санобработку до и после размещения. До перелета или переезда все будут сдавать тесты и одной группой перемещаться к месту отдыха.

«Организованный̆ групповой̆ отдых позволит обеспечить эпидемиологическую безопасность, в первую очередь, самим туристам, и объектам размещения. Для субъектов РФ риск ввоза вируса будет снижен до минимума, что даст возможность начать загружать санатории и отели в ближайшее время. Группы смогут питаться в столовых по расписанию, тем самым соблюдая все необходимые требования по социальному дистанцированию, по группам посещать экскурсии и пляж», — отметил вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.

Предлагается, что руководитель группы будет мониторить здоровье отдыхающих и совместно с отелем проводить измерение температуры, другие мероприятия по недопущению заражения.

«Вводя эти меры, средства размещения получат стандарты обслуживания, и туристы будут уверены в своей безопасности. Групповой туризм может существовать при соблюдении четких правил», — рассказала Инна Пехова, вице-президент НТС.

Совместное предложение ОСИГ, НТС и Рабочей группы будет направлено в профильные органы власти в начале следующей недели.