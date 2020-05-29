Москва, 29 мая 2020, 18:41 — REGNUM Эксперты Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, Национального туристического союза и рабочей группы Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных промышленных предприятиях Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» предлагают организовать противовирусный коридор до мест организации отдыха. В частности, речь идет о необходимости формирования организованных групп отдыхающих, включая логистику и весь процесс отдыха.
Для безопасного отдыха эксперты предлагают, как самостоятельно, так и через туроператоров формировать сотрудников предприятий в большие и малые группы и планировать организованные заезды по сменам. Привозить данные группы предлагается на период две недели и проводить в отеле необходимую санобработку до и после размещения. До перелета или переезда все будут сдавать тесты и одной группой перемещаться к месту отдыха.
Предлагается, что руководитель группы будет мониторить здоровье отдыхающих и совместно с отелем проводить измерение температуры, другие мероприятия по недопущению заражения.
Совместное предложение ОСИГ, НТС и Рабочей группы будет направлено в профильные органы власти в начале следующей недели.