Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Энтузиаст с ником Upside Down занимается разработкой ремейка игры Diablo II на движке Unreal Engine 4. Новое видео с результатом своей работы он опубликовал 28 мая на собственном YouTube-канале.

Сейчас геймер занимается переносом четвёртого акта игры на новый движок. По словам энтузиаста, уровень будет готов к 20 июня 2020 года.

Напомним, Diablo II — это популярная ролевая игра от американской компании Blizzard Entertainment. Её релиз состоялся в 2000 году.

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