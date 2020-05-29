Екатеринбург, , 18:36 — REGNUM Ежедневно более 50 анестезиологических пособий проводят реаниматологи Областной детской клинической больницы (ОДКБ) на новых наркозных аппаратах, приобретенных в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Стоимость закупки составила более 12 млн. рублей из регионального бюджета.

Новая современная техника позволяет проводить анестезиологические пособия любой степени сложности, надёжно контролировать состояние пациента во время наркоза и обеспечивает более комфортный «выход» из него. Еще одной важной особенностью оборудования является отсутствие возрастных ограничений для работы — проводить анестезиологические пособия можно как новорожденным, так и детям более старшего возраста.

«У новых аппаратов большое преимущество — они отвечают всем современным требованиям безопасности, которые необходимы для качественного оказания медицинской помощи нашим пациентам», — рассказала заместитель главного врача по педиатрии Марина Макаровская.

Приобретение новых современных аппаратов для анестезии, по мнению специалистов ОДКБ, позволило проводить хирургические вмешательства в более комфортных и щадящих для маленьких пациентов условиях. Аппараты оснащены кардио-респираторным монитором, на котором можно одновременно отслеживать показатели сердечной деятельности и дыхания. Еще одно преимущество — встроенный газоанализатор, который позволяет дозировать ингаляционные анестетики с высокой точностью.

«Новое оборудование имеет много современных медицинских характеристик. Так, дотация кислорода осуществляется с точностью до сотых долей процентов. Аппараты позволяют проводить искусственную вентиляцию легких с дыхательным объемом от 5 мл, что особенно актуально при проведении анестезиологического пособия маловесным недоношенным новорожденным», — отметил заведующий отделением анестезиологии-реанимации Виталий Лазутин.

Ежегодно в Областной детской клинической больнице врачами анестезиологами-реаниматологами проводится более четырех тысяч анестезиологических пособий во время оперативных вмешательств пациентам Свердловской области. Сейчас в этом будет помогать новое современное оборудование.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» рассчитан до 2024 года. Цель проекта — это улучшение медицинской инфраструктуры, ликвидация кадрового дефицита отрасли, повышение качества и доступности медицинской помощи, планомерное снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, что позволит увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет.