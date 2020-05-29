Екатеринбург, , 18:32 — REGNUM Губернатор Евгений Куйвашев рассказал об усовершенствовании системы противодействия коррупции в Свердловской области 28 мая на совещании при полномочном представителе президента России в УрФО Николае Цуканове.

По его словам, в 2019 году был образован самостоятельный исполнительный орган госвласти — Департамент противодействия коррупции и контроля, которому переданы полномочия по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

«Создание специализированного исполнительного органа позволило повысить эффективность антикоррупционной работы. Чиновники стали более ответственно подходить к декларационной кампании», — сообщил глава региона.

Подводя годовые итоги выполнения регионального плана противодействия коррупции, Евгений Куйвашев отметил дальнейшее снижение непосредственного общения гражданина и чиновника при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Губернатор убежден, что это остается основным методом борьбы с «бытовой» коррупцией. Региональная сеть многофункциональных центров насчитывает 123 офиса облуживания и 914 «окон», через которые предоставляют услуги жителям области. Дополнительно в прошлом году для субъектов малого и среднего предпринимательства под брендом «Мой бизнес» были открыты 5 «окон» обслуживания в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Растёт востребованность в дистанционном получении услуг и со стороны самих уральцев — на едином портале госуслуг зарегистрировано 90% жителей области, что на четверть больше, чем в предыдущем году.

Позитивные результаты дает работа по устранению административных барьеров. В рейтинге Минэкономразвития РФ по качеству оценки регулирующего воздействия Свердловская область вошла в группу «высший уровень».

Все более прозрачной становится региональная контрактная система закупок — в 2019 году 97% всех закупок были совершены конкурентным путем.

Кроме того, в прошлом году в Свердловской области впервые провели масштабный интерактивный опрос среди бизнес-сообщества в целях оценки уровня «деловой» коррупции. Социологическое исследование проводилось на условиях анонимности. Все респонденты из числа предпринимателей сообщили, что их организации не проводили скрытые платежи при исполнении государственных и муниципальных контрактов.